Unieke situatie: 9 (!) polsstokspringsters eindigen gelijk en mogen naar finale, topfavoriete niét geplaatst

Drukke agenda verzekerd in de finale van het polsstokspringen bij de vrouwen. Geen 12 maar 20 zullen woensdag strijden om de medailles. Het gevolg van een unieke situatie in de kwalificaties. Opvallend: ondanks het ruime aantal finalisten kon topfavoriete Molly Caudery zich niét plaatsen.

Kwalificaties een formaliteit?

In het polsstokspringen bij de vrouwen was dat maandagvoormiddag allerminst het geval. Vooraf waren de kwalificatieregels de volgende: iedereen die over 4,70 meter raakte, mocht door naar de finale. En anders minimaal de 12 besten.

Alleen: in beide kwalificatiegroepen was het niveau opvallend laag - wellicht door de moeilijke omstandigheden in het Stade de France. Geen enkele deelneemster geraakte over 4,70 meter, 11 atletes gingen wél over 4.55 en mochten door naar de finale.

Dan bleef er dus nog één plekje over.

Het probleem was dat er op plaats 12 in het klassement maar liefst 9 atletes stonden met een geslaagde sprong over 4,40 meter en hetzelfde aantal pogingen. Na wat overleg besliste de jury om ze allemaal naar de finale te sturen, wat voor een ongezien deelnemersveld van 20 finalisten zorgt.



Ter vergelijking: in Tokio waren ze met 15, in Rio en Londen met 12.