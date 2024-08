Een levensechte spiderman en nieuwe portie Grieks drama? De ones to watch van dinsdag 6 augustus

di 6 augustus 2024 06:51

Ook op dag 11 van de Olympische Spelen wordt het opnieuw uitkijken naar de beste atleten ter wereld. Verdienen vandaag zeker je aandacht: een Griekse verspringer die zijn olympische titel kan verlengen, een levensechte spiderman die records verpulvert op de klimmuur en een Amerikaanse spurtbom die in het verleden worstelde met zichzelf.

Kampioene met "imposter syndroom"

Bronzenmedaillewinnares op de 200 meter én de zilveren plak op de 4x100 meter op de Olympische Spelen in Tokio, vierde snelste tijd ooit op de 200 meter met 21"60 en ... Harvard alumni.



Je leest het goed.



De Amerikaanse Gabrielle"Gabby" Thomas is de eerste vrouw die wist af te studeren van de topuniversiteit en ook nog eens olympisch zilverwerk kon veroveren.



Het klint alsof de 27-jarige de successen aaneenrijgt, toch kampt de spurtbom soms met haar eigen demonen. Iets wat begon op te spelen tijdens haar studiejaren in Harvard, waar ze neurobiologie studeerde.



"Ik zat samen met de beste studenten ter wereld. Zo kreeg ik het gevoel dat ik daar niet thuishoorde. Maar ik dwong mezelf om te blijven werken tot ik het gevoel kreeg dat ik in het plaatje paste", vertelde ze daarover.



Pas later kon "Gabby" het kind een naam geven: Thomas leed aan het bedriegerscomplex of "imposter syndroom".

Door dat complex twijfel je sneller aan jezelf, omdat je denkt niet over de juiste kwaliteiten te beschikken.



"Ik was niet altijd een ster. Steeds wanneer ik een nieuwe ruimte binnenkwam, voelde ik me oncomfortabel. Gelukkig kan ik nu zeggen dat ik een Olympiër ben", is ze vastberaden.



Nu wil Thomas een uithangbord zijn voor lotgenoten én blaakt ze van het zelfvertrouwen. "Dat wereldrecord van Florence Griffith Joyner op de 200 meter? Dat moet kapot", klinkt het zelfzeker.



Aan haar om de 21"34 - dat al sinds 1988 op de tabellen staat - te verpulveren.

Timing: finale 200 meter vrouwen om 21.40 uur

Gabrielle “Gabby” Thomas schreeuwt het uit na een nieuwe gouden plak.

Amerikaanse spiderman

Knipper met je ogen en het is voorbij.



Maandag zag je misschien al de Belg Hannes Van Duysen tijdens boulder aan het werk, vandaag staat er een compleet andere discipline van sportklimmen op het menu: speedklimmen.



Zoals de naam al verklapt: alles draait om snelheid. De klimgeiten krijgen een 15 meter hoge wand voor de kiezen, die 5 graden naar achteren helt.



En opvallend: de wand heeft overal en altijd precies dezelfde route.



Als bliksemschichten schieten de klimmers naar boven om zo snel mogelijk de top te bereiken. Het huidige wereldrecord van 4,79 seconden is dan ook om van te duizelen.



Die verse tijd staat op de naam van Sam Watson. Afgelopen seizoenen knabbelde zijn eeuwige Indonesische concurrent mondjesmaat van het wereldrecord tot onder de magische grens van 5 seconden, tot Watson dus op 12 april van dit jaar vriend en vijand verstomde.



Zo is hij gekatapulteerd tot topfavoriet, al kan het kleinste foutje zijn olympische droom zomaar doorprikken.



Dat alles op 18-jarige leeftijd. Een rastalent zijn, heet zoiets.

Timing: kwalificatie speedklimmen om 13.00 uur

Een Griekse deus ex machina

Als een duiveltje uit een doosje.



Miltiadis Tentoglou is een atleet waar je nooit klaar mee bent. Dat bewees hij al meermaals op het allerhoogste toneel.



Op de Olympische Spelen van Tokio in 2021 domineerden Cubanen Echevarria en Masso de finale van het verspringen. Bijna de hele wedstrijd stonden ze op plek 1 en 2, olympische glorie lag binnen handbereik.



Tot de dekselse Griek de aanloop nam voor zijn laatste poging.



Met verstomming zagen ze hoe Tentoglou zijn beste poging tot dan toe met meer dan een kwart meter verbeterde. Bijna ongezien in het verspringen.



Zijn sprong van 8,41 meter evenaarde de afstand van Echevarria. Maar: omdat de tweede beste sprong van de Griek beter was dan die van de Cubaan, ging het goud naar de Europeaan.



Tentoglou zelf kon zijn stunt ook amper geloven. Het duurde enkele ogenblikken voor hij zijn magische overwinning durfde te vieren.



Ook op het WK van 2023 flikte hij het in zijn allerlaatste poging. Niemand geraakte verder dan zijn laatste sprong van 8,52 meter, Wayne Pinnock moest teleurgesteld afdruipen met zilver.



Heeft de Griek vanavond ook zin in een goeie portie spanning?

Timing: finale verspringen mannen om 20.15 uur.

Miltiadis Tentoglou in actie.

