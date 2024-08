Belgische atleten genieten van olympische sfeer: "Tof om alles een eerste keer te ontdekken"

di 6 augustus 2024 07:02

De meeste dromen zijn bedrog, maar voor een select kransje atleten komen die toch uit tijdens deze Olympische Spelen. Thomas Carmoy (hoogspringen), John Heymans (5.000 meter), Pieter Sisk en Tibo De Smet (800 meter) maken woensdag hun debuut. "Ik geniet van het dorp", klinkt het bijna in koor.

In het hoogspringen verdedigt Thomas Carmoy de Belgische eer. Hij heeft al wat ervaring met twee bronzen medailles op EK's indoor, maar in Parijs tekent hij present voor zijn eerste Spelen. "Ik ben heel gelukkig en tevreden dat ik hier ben. Ik ben aan het genieten van het dorp. Het is heel groot en blijkbaar is er nog een tweede deel." "Gelukkig is alles goed geregeld door het Belgisch team", lacht Carmoy, die er zin in heeft. "We zijn klaar. We weten dat ik in vorm ben."

Een beste prestatie van het seizoen of een persoonlijk record is mogelijk. Thomas Carmoy

En als Carmoy zegt 'we', dan verwijst hij ook naar zijn coach Tia Hellebaut, de olympische kampioene van 2008. "Ik kan terugvallen op haar ervaring. Dat is fijn. Elke trainingssessie verander ik, ook op mentaal niveau." De ambitie van de 24-jarige hoogspringer is eerder op zichzelf gericht. "Een seizoensbeste of een persoonlijk record is mogelijk. Dat zegt Tia ook. Ik weet tot wat ik in staat ben." "Een finale (top 12) zou geweldig zijn, maar het wordt moeilijk. Iedereen doet zijn best natuurlijk", besluit Carmoy.

"Ik heb mijn eigen matras mee"

Tibo De Smet en Pieter Sisk debuteren op de olympische 800 meter. Die laatste is de rust zelve. "We doen zoveel mogelijk zoals thuis. Ik heb zelfs mijn matras meegenomen. We willen de routine zoveel mogelijk aanhouden." De Smet geniet van de unieke setting. "Het voelt aan als een klein dorp. Je ziet alleen atleten. Ik heb hier gisteren een duurloop gedaan en dan zie je atleten die je kent, maar nooit in het echt hebt gezien. Dat is leuk." "Hier meedoen is een droom die eindelijk uitkomt. Ik ben heel dankbaar", aldus De Smet.

Ik ben naar hier gekomen om te genieten van de ervaring. Tibo De Smet

Na de bewondering is het tijd om te presteren, al lijken de jonge Belgen vooral ervaring te willen opdoen. "Ik ben naar hier gekomen om te genieten van de ervaring", vertelt De Smet. "Dat heb ik op de vorige kampioenschappen niet gedaan. Iedereen heeft ambitie, maar ik wil mezelf niet tenietdoen als het niet zou lukken." Sisk trekt een conclusie uit zijn trainingen. "Die geven aan dat ik in de beste vorm ooit ben. Ik ben klaar voor allerlei races. We wachten op de loting en dan maken we een plan." Steun zal er alvast zijn voor de 24-jarige Sisk. "De familie zal aanwezig zijn, net als mijn vriendin en vrienden uit het middelbaar. Het zal de moeite zijn."

Heymans: "Ik blijf in mijn cocon"

In de reeksen van de 5.000 meter treedt naast Isaac Kimeli ook John Heymans aan. Ook voor hem is de sfeer in het olympisch dorp een nieuwe ervaring. "Er is nog een beetje die 'wow'-factor. Ik ben net naar de koffieshop geweest en heb ook een bakkerij gezien. Ik wist niet wat er hier ging zijn. Het is tof om alles een eerste keer te ontdekken." 's Nachts is het iets minder fijn. "Ik slaap hier minder goed dan thuis. Ik mik op 8 à 9 uur normaal gezien en daar kom ik niet aan. Ik zal dus een langer dutje doen vandaag", lacht Heymans. "Veel mensen van andere landen heb ik nog niet ontmoet. Ik ben niet echt sociaal bezig. Dat is voor na mijn races. Nu ben ik meer op mijn eentje, in mijn cocon."

Als ik tactisch goed loop, dan ik mezelf niets verwijten. John Heymans