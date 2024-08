Fenerbahçe pakt trots uit met Belgische wafel en contractverlenging voor olympische heldin en "GOAT" Emma Meesseman

Nauwelijks enkele minuten na de olympische stunt van de Belgian Cats tegen Parijs met Emma Meesseman als absolute uitblinker heeft haar Turkse club Fenerbahçe bekendgemaakt dat onze landgenote een jaar bijtekent. Het deed dat op een bijzondere manier met een Belgische wafel in de vorm van een geit, goat in het Engels. GOAT staat voor Greatest of All Time.

Emma Meesseman speelt sinds 2022 voor de Turkse club, die ze in 2023 voor het eerst de EuroLeague liet winnen. Dat kunststukje herhaalde ze dit jaar opnieuw. Met Meesseman werd Fenerbahçe de voorbije 2 jaar ook telkens kampioen.



De Turken beschouwen Meesseman als de Greatest of All Time. "Ze hoort bij de meest bijzondere speelsters van Europa en werd de voorbije twee seizoenen verkozen tot MVP (meest waardevolle speelster) in de EuroLeague."



"Ze keert terug naar huis om in een nieuw seizoen nieuwe zeges en trofeeën te behalen."

Ze gooiden er nog de statistieken van haar match in Parijs tegen Japan tegenaan: 30 punten, 11 rebounds, 5 blocks en 4 assists.





België won met 58-85, precies 27 punten verschil, wat het nodig had om zich uit een verloren positie alsnog rechtstreeks naar de kwartfinales te knokken.



Zo hebben we volgend seizoen 2 Belgen bij Fenerbahçe, ook Julie Allemand tekende in Turkije.



Voor haar periode in Turkije kwam de 31-jarige Meesseman uit voor het Franse team Villeneuve D'Ascq (2012-2014), de Russische clubs Spartak Moskou (2014-2016) en Ekaterinenburg (2016-2022) en de Amerikaanse ploegen Washington Mystics (2013-2020) en Chicago Sky (2022-2023). In het begin van haar carrière zat de West-Vlaamse bij Blue Cats Ieper (2009-2012).