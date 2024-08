De Seine-saga duurt voort: triatleten zien zoveelste zwemtraining in het water vallen

De olympische triatleten zien hun geplande zwemtraining in de Seine in het water vallen. De training werd afgelast als gevolg van een onweer verder stroomopwaarts, die de waterkwaliteit van de rivier weer zou bedreigen.

Er is al veel inkt gevloeid over de de waterkwaliteit van de Seine tijdens de Olympische Spelen. Zo ging de triatlon van de mannen een dag later door dan gepland en was er zelfs even sprake van een triatlon zonder zwemmen.

Daarvoor waren er ook al enkele zwemtrainingen in de Seine geschrapt en nu is het weer zo ver. In aanloop naar de mixed relay, waarin de Belgian Hammers in actie komen, is er opnieuw een zwemtraining afgelast.

Deze keer is het te wijten aan een onweer verder stroomopwaarts. Dat zou de waterkwaliteit danig beïnvloeden dat zwemmen in de Seine niet veilig zou zijn.

Een saga die ongetwijfeld nog wordt vervolgd. Maandag komen de Hammers, met Marten Van Riel, Jelle Geens, Jolien Vermeyelen en Claire Michel in actie in de mixed relay. Als de waterkwaliteit het toelaat, uiteraard.