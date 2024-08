Dylan Teuns ruilt Israel-Premier Tech in voor Cofidis: "Kopman voor Vlaamse en Ardense klassiekers"

Teambaas Cédric Vasseur van Cofidis zocht een man die klassiekers kan winnen en kwam zo uit bij Dylan Teuns . "De komst van Teuns kadert in een nieuwe start voor onze formatie met nieuwe ambities in de klassiekers. Dylan hoort bij de beste renners ter wereld, hij heeft veel ervaring en zijn palmares toont zijn potentieel." Teuns telt 14 koersen op zijn palmares, waaronder enkele mooie koersen zoals de Waalse Pijl in 2022 en ritwinst in de Tour van 2019 en 2021. Hij reed al 8 keer de Tour en 22 klassiekers, berekende Vasseur. "Dylan kan op alle terreinen winnen en de klassiekers worden een van onze hoofddoelen in 2025. Onze ploeg miste een kopman voor de Vlaanse en Ardense klassiekers. We zullen nu deze koersen kunnen aanvatten met een renner die in staat is om die te winnen."

Teuns verhuisde in de zomer van 2022 van Bahrain Victorious naar Israel-Premier Tech, omdat die ploeg UCI-punten nodig had voor de World Tour.



Winnen in dat shirt kon hij niet, maar hij haalde dit jaar wel ereplaatsen in de Brabantse Pijl (2e) en de Ronde van Vlaanderen (8e). Het was een tikje dat hij deze zomer werd thuisgelaten van de Tour.



Onze landgenoot staat te popelen voor dit nieuwe hoofstuk: "Vasseur was een van de eersten die interesse toonde dit jaar, hij contacteerde me al vroeg in het seizoen. Zijn project interesseerde me en de grote geschiedenis van Cofidis was ook een motvatiebron."



"Frank Vandenbroucke was de laatste die een monument kon winnen met Cofidis (Luik-Bastenaken-Luik in 1999, red), ik wil er alles aan doen opdat we een podium in dat type koers kunnen viseren."



"Ik weet dat we een heel sterke ploeg kunnen opstellen om dat doel te bereiken. Ik ken het plezier van op kop en goede resultaten rijden. Dat gevoel wil ik terugvinden bij Cofidis."