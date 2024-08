Belgian Lion Jean-Marc Mwema ruilt Antwerp Giants voor Spaans avontuur

Jean-Marc Mwema is al heel zijn carrière hondstrouw gebleven aan de Belgische basketbalcompetitie.

Na lange hoofdstukken bij Antwerp Giants (2008-2016) en Oostende (2016-2021) keerde de Belgian Lion 3 jaar geleden verrassend genoeg terug naar de Giants.

Hij droomde nochtans luidop van een avontuur in een buitenlandse competitie. Op zijn 34e is Mwema's droom eindelijk in vervulling gegaan, al is het wel in de 2e klasse in Spanje.

Het clubicoon kwam niet tot een nieuwe overeenkomst met de Giants, waar ze als eerbetoon niemand anders willen laten spelen met Mwema's nummer 29.



Bij de Spaanse basketbalclub HLA Alicante zijn ze alvast in de wolken met de komst van de Belgian Lion.

"Mwema is een speler die ons zal helpen op offensief en defensief vlak, want hij is een speler met energie", klinkt het bij zijn nieuwe ploeg.

"Met zijn leiderschap en ervaring zal Mwema zeker een meerwaarde zijn voor ons team."