Ronde-winnares van 2017 Coryn Labecki hangt na enkele moeilijke jaren fiets aan de wilgen

7 jaar geleden leek Coryn Labecki alle eigenschappen te hebben om een veelwinnares te worden in de klassiekers.

De Amerikaanse verteerde de hellingen goed en had na een lastige koers nog een splijtende sprint in haar benen.

Het leverde haar in de klassiekers in 2017 twee zegeruikers op: in de Trofeo Binda en de Ronde van Vlaanderen.



In Vlaanderens Mooiste versloeg Labecki toen onder meer Chantal Blaak en Lotte Kopecky in een sprint van een 17-koppige elitegroep.