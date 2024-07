Kylian Mbappé neemt de Franse tweedeklasser Caen over

Er is Kylian de voetballer, maar ook Kylian de ondernemer. Coalition Capital neemt 80 procent van de aandelen van SM Caen over. Dat meldt een bron dicht bij de overname aan het Franse persagentschap AFP.



Coalition Capital neemt de controle van de club over van investeringsfonds Oaktree, dat sinds 2020 de touwtjes in handen heeft bij de Normandische club.



De verschuiving binnen de aandeelhoudersstructuur van de club zorgt voor het vertrek van voorzitter Olivier Pickeu. Hij zal normaal vervangen worden door Ziad Hammoud.



Hammoud is de voormalige directeur strategie en investeringen van de beIN Media Group, die momenteel algemeen directeur is van het bedrijf dat de portretrechten van Mbappé beheert.



Weetje: Mbappé debuteerde op 2 december 2015 op 16-jarige leeftijd in de Ligue 1 met Monaco tegen Caen.