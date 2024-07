BEKIJK - Canadese rugbyspeelsters fleuren busrit vol overgave op met gezamenlijke karaoke

"Waar zijn busritten met het team voor als er geen karaoke is?" De Canadese vrouwen verloren gisterenavond de finale in het rugby sevens met 19-12 van Nieuw-Zeeland, maar aan de sfeer in het team heeft het alvast niet gelegen. De Canadezen hadden dit toernooi de traditie om zich voor iedere wedstrijd op te peppen met een groepskaraoke. Oordeel zelf of er zangtalent verloren is gegaan aan de rugbyspeelsters.