KAA Gent zwaait sterkhouder Julien De Sart uit naar Qatar: "Een niet te weigeren voorstel"

Zoals verwacht moet KAA Gent afscheid nemen van Julien De Sart. De verdedigende middenvelder gaat zijn geluk beproeven bij Al-Rayyan, in Qatar. "Ik kon onmogelijk "neen" zeggen", licht De Sart zijn transfer toe.

Vorige week was Julien De Sart nog trefzeker in de voorronde van Conference League, maar afgelopen weekend ontbrak hij in de Gentse selectie voor de competitie-opener.

De Sart zou toen al op weg geweest zijn naar Qatar om medische testen af te leggen. Al-Rayyan en Gent kwamen tot een akkoord.

Nochtans had De Sart eerder dit jaar zijn krabbel gezet onder een verbeterd contract voor 4 extra seizoenen in Gent tot 2028.

"Maar Julien kreeg een niet te weigeren voorstel uit Qatar", klinkt het in een persbericht van KAA Gent. "Sterren komen, sterren gaan."