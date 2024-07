Bondscoach Tine Deckers over uitgestelde triatlon: "Was toch een onverwachte beslissing"

Vannacht werd de beslissing genomen om de olympische triatlon uit te stellen. Dat werd al even gevreesd, maar de bondscoach van de triatleten Tine Deckers zag de beslissing toch niet aankomen.



"Ik vond het toch onverwacht. De afgelopen dagen waren de organisatoren altijd positief tijdens de briefings. De vervuiling ging erop vooruit, al wisten we wel dat door de regen het water opnieuw wat vuiler zou worden. Toch zeiden ze dat het wel in orde zou komen."



De beslissing kwam dus als een verrassing bij het opstaan, al komt het wel vaker voor dat de communicatie in het midden van de nacht gebeurt. "Het water is niet overal even proper, dus we weten dat we het in de gaten moeten houden. We checken het sowieso voor we ons beginnen klaar te maken."



Marten Van Riel was scherp voor de organisatoren, een reactie die Deckers wel begrijpt. "Dat was een heel emotionele reactie. Als triatleet wil je een triatlon doen en geen duatlon. Anders had hij wel een andere sport gekozen. Maar nu moeten we focussen op wat er op de planning staat, zo zijn ze vandaag al gaan trainen op de fiets."



Het is nu koffiedik kijken wanneer de triatlon wordt afgewerkt. "Dit vereist zeker flexibiliteit en is heel lastig, maar ik ga ervan uit dat ze de knop kunnen omdraaien. De atleten trainen niet specifiek voor deze ene wedstrijd. Ze wisten bijvoorbeeld al dat er een reservedag was."



"Maar ze gingen er wel van uit dat ze de triatlon vandaag konden racen. Met de vervuiling zijn ze niet echt bezig, want in andere races komt het ook voor dat er vuil water is. Dus in principe zijn ze ook daar op voorbereid."