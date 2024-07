Club Brugge-coach na puntenverlies in opener: "Qua efficiëntie en intensiteit niet voldoende"

za 27 juli 2024 10:17

Na twee thuiswedstrijden heeft kampioen Club Brugge nog altijd niet gewonnen. Na de verloren Supercup vorige week tegen Union werd het gisteren in de openingsmatch van de competitie 1-1 tegen KV Mechelen - net als vorig jaar. Coach Nicky Hayen zag zijn mannen veel kansen creëren, maar hij kon weer niet tevreden zijn over het resultaat. Aanvoerder Hans Vanaken pleitte schuldig bij de goal.

Coach Nicky Hayen zag Club Brugge nochtans goed beginnnen. "Met hoge druk en hoge balrecuperatie. Maar dat hebben we niet lang genoeg volgehouden." Zo kon KV Mechelen in zijn spel komen.



"Op bepaalde momenten, wanneer de opbouw vlot gebeurde en er verticaal werd gespeeld, kon je zien dat we heel wat kansen creëerden. Maar qua efficiëntie en intensiteit was het niet voldoende."



"De duels en de tweede bal waren vaker voor hen, dus dat moeten we bijschaven. Tijdens de rust deden we wat aanpassingen. We kwamen daarna ook op voorsprong, maar vergaten door te duwen."



"Bij het doelpunt dat we slikken, verdedigden we te kinderlijk. Dat mag op dit niveau niet gebeuren. Tijdens het laatste kwartier drukten we ze weg, maar speelden we te vaak overhaast. Soms gaven we voorzetten vanuit hoeken die niet nodig waren."

We kwamen op voorsprong, maar vergaten door te duwen. Nicky Hayen

Net als vorige week vond Hayen dat de intensiteit te laag lag. "Al zag ik die intensiteit wel op training. Je ziet dat sporadisch terugkomen in de wedstrijden, maar het is toch nog niet voldoende."



"We willen niet hetzelfde seizoen als vorig jaar meemaken in de competitie, dus dan is dit een gemiste kans."



"Dat er nog veel beter moet, dat is duidelijk. Of me dat frustreert? Zo snel geraak ik niet gefrustreerd. Ik steek mijn energie liever in de dingen die we zelf kunnen veranderen. Dat zullen we doen door keihard te blijven werken op training."

Schuldbewuste Vanaken: "Dit is niet zorgwekkend"