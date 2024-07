KV Mechelen graait punt weg bij Club Brugge, Nilsson mist reuzekans in slotfase

Met Romero, Seys, Tzolis en Nilsson stonden een handvol Brugse aanwinsten aan de aftrap. Coach Hayen had die vier en heel zijn elftal ingepeperd om scherper te spelen dan in de Supercup tegen Union, en tegen een KV Mechelen in de steigers mocht dat eigenlijk geen probleem zijn.



Toch kregen de fans in Jan Breydel eerst nog wat zomervoetbal te zien. Malinwa zakte diep in en Club maakte te weinig vaart om dat blok te breken. Verder dan een paar missers van Vetlesen en een onnodig overstapje van Nilsson kwam de kampioen niet. Tot een knal van Onyedika plots op onverklaarbare wijze tegen de paal en doelman De Wolf vloog en achter de rug van Hairemans naar veiliger oorden hobbelde.



De toon was gezet voor een periode van verhoogde Brugse druk. Nusa krulde voorlangs en De Wolf moest moedig in de voeten van Tzolis duiken. Even later had hij op de doellijn wel Hairemans nodig om een kopbal van Mechele weg te vegen. Voor de rust wilde de goal niet vallen voor Club Brugge.



Na de rust lachte Dame Fortuna de thuisploeg wel toe. Het was warempel de jonge Seys die scoorde. De Wolf liet zijn schotje gemakkelijk glippen, al werd hij misschien gehinderd door Tzolis. De VAR zag er alleszins geen graten in, en dus moest KVM-coach Hasi ingrijpen.



Twee van zijn drie invallers deden zich meteen opmerken. Bafdili bediende eerst Lauberbach met een hakje, maar die laatste worstelde met de bal. En dan was er de gedurfde dribbel van Nosa langs Vanaken op de achterlijn. De Noor deed er nog een goeie aflegger bovenop, en Pflücke schoof zowaar de 1-1 in doel. Dat stond niet in het Brugse scenario.



Hayen voerde op zijn beurt een wissel door die bijna net zo goed rendeerde. Skoras speelde Siquet vrij, die vanuit een schuine hoek bijna door de benen van De Wolf mikte. Toch slaagde Club Brugge er niet in om de organisatie van Mechelen, die met duct tape en elastiekjes aan elkaar hing, te ontwrichten.



Pas diep in de toegevoegde tijd leek Malinwa, dat nog steeds op zoek is naar een aantal versterkingen, zich gewonnen te moeten geven. De Brugse supporters veerden al recht toen Skov Olsen een voorzet op de knikker van Nilsson schilderde, maar die kopte op de deklat.