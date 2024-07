Parcoursbouwer van de Tour wil aanvallers meer kansen geven in volgende edities: "Niet meer zoveel sprintritten"

Jasper Philipsen heeft net als Biniam Girmay drie vinkjes kunnen zetten. Ook Dylan Groenewegen en Mark Cavendish konden één keer zegevieren. De buit van de aanvallers en baroudeurs oogt daarentegen minder aantrekkelijk dan die van de snelle mannen.

Romain Bardet en Kévin Vauquelin sloegen meteen toe in het openingsweekend, daarna konden enkel nog Anthony Turgis, Richard Carapaz en Victor Campenaerts de hongerige magen van de spurters en de klassementsmannen afwimpelen.

Vooral de mannen die schitteren in de (Vlaamse) voorjaarsklassiekers komen in deze Tour amper aan hun trekken.

"Als het zo blijft evolueren, heeft het weinig zin voor types zoals ik om naar een grote ronde te komen. Het is wel zonde", gaf Mathieu van der Poel maandag nog aan in Vive le Vélo.

Parcoursbouwer Thierry Gouvenou lijkt de kritiek op de verdeling niet te negeren. "Dit jaar zijn er inderdaad minder kansen voor de aanvallers geweest", geeft Gouvenou toe bij Radio Sports.

"We hadden vooraf woensdag en donderdag aangestipt als kansen en de ritten zijn verlopen zoals we verwacht hadden."

"In de toekomst proberen we dit soort etappes wat meer privileges te geven. We zijn een beetje ontgoocheld door wat er in de sprintritten gebeurd is (vrijwel niemand viel aan, red). We zullen er de volgende jaren niet meer zoveel opnemen in het parcours."