LIVESTREAM (10 uur) - Thiam voor goud, Vidts voor Brons: volg hier de ontknoping van zenuwslopende zevenkamp

Speerwerpen als scherprechter

Thiam doet vandaag een gooi naar haar unieke derde olympische gouden medaille. Alles wijst voorlopig op een tweestrijd met Katarina Johnson-Thompson voor het bovenste schavotje.



Waar Thiam het verschil moet maken? Wel, beiden zijn enorm aan elkaar gewaagd in het verspringen - daar zullen de details tellen. Maar dé scherprechter voor Thiam zal het speerwerpen zijn. Traditioneel is onze landgenote een veel betere werpster dan de Britse. Daar zal ze de definitieve kloof moeten slaan om haar mindere 800 meter te compenseren. Een geluk bij een ongeluk: de centimeters in het speerwerpen tellen zwaarder door dan de seconden in het laatste loopnummer.