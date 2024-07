Red Wolves hebben met Fransman Cherif Hamani nieuwe bondscoach beet

De Belgische handbalfederatie (KBHB) heeft de komst van Cherif Hamani bekendgemaakt als nieuwe bondscoach. De 42-jarige Fransman moet met de Belgische handbalmannen proberen kwalificatie af te dwingen voor het EK van 2026. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Yérime Sylla, die in mei zelf vertrok.

Cherif Hamani pakte het voorbije seizoen als T1 van Tremblay de titel in de Franse tweede klasse en promoveerde zo naar het hoogste niveau in Frankrijk.

Hamani zal zijn job als bondscoach combineren met zijn functie bij Tremblay, waar hij onlangs zijn contract verlengde tot 2027. Naast de kwalificatie voor het volgende EK, moet hij de Red Wolves helpen bij het ontwikkelen van "een eigen identiteit", zo legde de KBHB uit in een persbericht.

"We hebben heel wat sollicitaties uit verschillende landen ontvangen", gaf technisch directeur Jonathan Vandeberg meer uitleg. "Uiteindelijk hebben we gekozen voor Cherif. Hij voldeed aan het profiel en wist ons met zijn visie te overtuigen."

"Als handballer was hij actief in de lagere reeksen. Sinds 2002 is hij trainer. Zijn eerste stappen zette hij bij de jeugd van Ivry waar hij veel indruk heeft gemaakt. Nadien heeft hij op verschillende niveaus gewerkt om uiteindelijk in 2022 uit te komen bij Tremblay."