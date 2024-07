Opwarmertje voor de Spelen: Rafael Nadal wint in Zweden aan de zijde van Casper Ruud

Rafael Nadal en Casper Ruud hebben in Bastad de eerste ronde in het dubbelspel overleefd. In twee sets knokten ze zich zonder al te veel problemen voorbij een Latijns-Amerikaans duo. Nadal bereidt zich in Zweden voor op de Olympische Spelen.

Het was 19 jaar geleden dat Rafael Nadal present tekende in Bastad. In 2005 won de toen 19-jarige Spanjaard het enkeltoernooi in Zweden. Nu bereidt Nadal zich er aan de zijde van Casper Ruud (ATP-9) voor op het olympische tennistoernooi.

In Parijs zal Nadal op zijn geliefkoosde gravel van Roland Garros aantreden in het enkelspel, maar ook in het dubbelspel. Dat doet hij aan de zijde van Carlos Alcaraz, die dit seizoen al zegevierde op Roland Garros en Wimbledon.

Nadal sloeg het Londense grastoernooi over zodat hij niet van klei naar gras moest switchen en omgekeerd. Zo hoopt hij nieuwe blessures te vermijden. De Spanjaard sukkelt al ruim anderhalf jaar met ongemakken aan de heup en buikspieren.

Ook in Bastad speelt Nadal, samen met Casper Ruud, op gravel. De tegenstander in de tweede ronde is nog niet bekend. In het enkelspel neemt Nadal het dinsdag op tegen Leo Borg, zoon van tennislegende Björn Borg.