"Vandaag is een beetje Parijs voor ons": rijden de sprinters in de Tour de France uit tot in Nice?

De sprinters in deze Tour de France zullen vandaag klaarwakker zijn. Tenzij er woensdag of donderdag nog een mirakel uit de lucht valt, wacht vandaag in Nîmes hun allerlaatste kans op ritwinst. Er volgt geen traditioneel toetje in Parijs. Betekent dat ook dat de snelle mannen zich de ellende van de Alpes Maritimes zullen besparen en de Tour nog voor La Grande Arrivée in Nice zullen verlaten?

"Die eindigt in Nice", glimlacht de nummer 2 in de puntenstand. "Als ik vanavond mijn hoofd volledig zou leegmaken, dan wordt het nog een lange tocht."

In Nîmes volgt het laatste nummertje van het sprintersbal. Betekent dat dan ook dat de Tour van Philipsen vanavond, in zijn hoofd althans, stopt?

Twee jaar geleden was hij nog de snelste op de Champs-Elysées, dit jaar krijgt Jasper Philipsen geen kans op ritwinst in Parijs.

Vandaag is een beetje Parijs voor de sprinters. Normaal is het dan voorbij, nu volgen er nog enkele etappes. Ook die proberen we te overleven.

Arnaud De Lie denkt niet aan opgeven in zijn eerste Tour, maar geeft toe dat de vermoeidheid begint door te wegen.

"De Pyreneeën zijn voor iedereen zwaar geweest. Zondag was echt een lange dag op de fiets en iedereen heeft die gevoeld. Het peloton zal moe zijn vandaag."

"Ik voel me goed, mijn neusje is vrij. Geen corona dus en ik heb er veel zin in vandaag", verklapt Dylan Groenewegen meteen zijn humeur.

Gaat de Nederlandse kampioen door tot in Nice? "Dat is de bedoeling, ja. Dit is onze laatste kans."

