Gemengde gevoelens voor U20 Belgian Cats op EK in B-divisie: geen goud, maar wel promotie naar de A-divisie

De U20 Belgian Cats zijn er niet in geslaagd om het EK in de B-divisie te winnen. In de finale verloren de jonge Cats van Nederland. Het doel van de Belgen, promotie naar de A-divisie, werd wel bereikt met de finaleplaats.

Vorig jaar tuimelden de U20 Cats na een dramatisch EK uit de A-divisie, nefast voor de ontwikkeling van de nieuwe generatie Belgian Cats. Het doel deze zomer was dan ook glashelder: opnieuw promoveren naar de A-groep.



Coach Fred Dusart, ook coach van Castors Braine, kon daarvoor onder meer ook rekenen op Nastja Claessens, die de voorbije weken in de kern zat van de Belgian Cats in de voorbereiding op de Olympische Spelen.



In Bulgarije deden de U20 Cats is het prima. In de groepsfase haalden ze 3 op 3, met onder andere een monsteroverwinning tegen het bescheiden Albanië (150-30).

In de 2e groepsfase gingen ook Groot-Brittannië en Nederland voor de bijl, goed voor een plek in de halve finales. Daarin versloegen de U20 Cats IJsland, waarmee het beoogde ticket voor promotie naar de A-divisie meteen een feit was.

De finale, opnieuw tegen Nederland, was er dus louter een voor het prestige, want het doel was al bereikt. Helaas konden de jonge Cats niet voor een kers op de taart zorgen. Niet geholpen door een erg matig acterend scheidsrechterlijk trio verloor België de finale van de Nederlanders met 80-65.



Voor Nastja Claessens waren er nog twee individuele troostprijsjes: zij werd verkozen in het All-Star Team van dit EK en kreeg ook de MVP-trofee als Beste Speelster van het toernooi.