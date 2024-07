Belgen van Team Riffa sneuvelen in kwartfinales van 3x3 World Tour in Almaty

Riffa trad in Kazachstan aan met Caspar Augustijnen, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Vic Van Oosterwyck. Thibaut Vervoort herstelt nog van een blessure, Bryan De Valck is nog maanden out met een gescheurde kruisband in zijn knie.

Na de poulefase met één zege en één nederlaag troffen de Belgen zondag Wenen in de kwartfinales, de nummer 4 op de 3x3-ranking. Riffa is zelf de nummer 7 op dit moment.

Donkor en co. begonnen het best aan de wedstrijd, maar halfweg nam Wenen mondjesmaat de controle over. De Oostenrijkers sloegen een klein gaatje en dat kreeg Riffa niet meer gedicht. Matthias Linortner bezegelde het lot van de Belgen met een tweepunter: 21-16.

Zo blijft het een moeilijk seizoensbegin van Riffa, dat alleen in de 1e WT-manche van het jaar, in Utsonomiya, voorbij de kwartfinales raakte.