Peter Vandenbempt kijkt uit naar EK-finale vol boeiende verhalen: "Engeland komt van -3 in de parkeergarage"

"Het is toch een mythisch oord", mijmert Vandenbempt. "Het stadion staat daar nog precies zoals tijdens de Spelen in 1936. Bovendien blijft het de finale van een groot toernooi. Dan mag je nog tien keer op je tandvlees zitten... Daar gaat helemaal niks boven."

Met Spanje en Engeland staan er ook twee absolute topploegen tegenover elkaar.



"Ik verwacht trouwens een goeie finale", gaat Vandenbempt verder.

"Veel zal afhangen van hoe Engeland de wedstrijd instapt. Voor rust tegen Nederland hebben we gezien hoe goed ze kunnen voetballen."

"Dan wordt het wel zaak om zélf de bal te hebben - niet vanzelfsprekend tegen Spanje. Maar sowieso zijn de Engelsen beter gewapend dan Nederland om er een échte strijd van te maken."



"Voor heel wat mensen is Spanje misschien de favoriet, maar als alles correct was verlopen tegen Duitsland (Cucurella kreeg toen geen penalty tegen voor hands in het slot, red.), stonden ze wellicht niet in de finale."

"De laatste twee overwinning van Spanje waren toch wat moeizamer, vind ik. Frankrijk had na de rust bijvoorbeeld kunnen gelijkmaken. Daartegenover staat dat Engeland door die eerste helft tegen Oranje eindelijk omarmd is door de natie."