Jonathan Sacoor wint in Kortrijk en blikt vooruit naar de Spelen: "Ik wil de individuele finale lopen"

De omstandigheden in Kortrijk waren niet ideaal. De wind en het beperkte deelnemersveld had hun invloed op de winnende tijd van Jonathan Sacoor, die afklokte in 45"48. Exact een halve seconde trager dan het persoonlijke record dat hij vorige maand vestigde op het EK in Rome.

Sacoor zelf toonde zich na afloop kritisch en realistisch. "Ik had op een snellere tijd gehoopt, maar als je er in de laatste rechte lijn helemaal alleen voor staat, is het niet makkelijk."

"Ik probeerde wel om steeds een tandje bij te steken, maar het was toch moeilijk om zonder tegenstand echt mijn turbo op gang te krijgen. Gezien de omstandigheden ben ik hier wel tevreden mee."