UEFA maakt positieve balans op van Euro 2024: "Enkel de veldbestormers waren erg vervelend"

Zondag volgt de apotheose, twee dagen voor de finale maakt UEFA toch al de eindbalans op van Euro 2024. De Europese voetbalbond is "heel tevreden" met de manier waarop het toernooi verlopen is. "Intussen hebben we de nodige aanpassingen doorgevoerd om het aantal veldbestormers aan te pakken", klinkt het over het enige minpunt.

De UEFA geeft zichzelf een schouderklopje voor de organisatie van het EK in Duitsland.

"We zijn heel tevreden met de manier waarop het toernooi verlopen is", zegt UEFA-toernooidirecteur Martin Kallen. "We hebben hier in Duitsland heel veel fans uit heel Europa mogen verwelkomen, die allemaal hun team op een vreedzame manier kwamen aanmoedigen.

"Het toernooi op zich was heel erg goed georganiseerd. We hebben mooie wedstrijden gezien."

Enig minpuntje vond Kallen de vele veldbestormers: "Zij waren erg vervelend. Voor een deel gaat het om commercie, mensen die ervoor betaald worden."

"Anderzijds heeft het te maken met "Ronaldomania": een superster als Cristiano Ronaldo brengt de mensen danig in vervoering dat ze er alles voor over hebben om een selfie met hem te maken."

"Ideaal was het dus niet. Je moet een wedstrijd altijd kunnen uitspelen. We hebben ermee leren leven en intussen hebben we de nodige aanpassingen doorgevoerd om het aantal incidenten te verminderen", besluit Kallen.