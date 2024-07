Volgend jaar wordt er weer gesprint op Spa-Francorchamps

6 keer rijden de Formule 1-coureurs volgend seizoen een korte race of sprintrace.

Na Shanghai (Chn) en Miami (VS) is het de beurt aan het circuit van Spa-Francorchamps. In het weekend van 26 juli staat er een sprint op het menu in de Ardennen.

Daarna snellen de rijders nog over de circuits van Austin (VS), Sao Paulo (Bra) en Lusail (Qat).

Het seizoen van 2025 schiet op 16 maart uit de startblokken met de Grote Prijs van Australië en loopt op 7 december ten einde met de Grote Prijs van Abu Dhabi.