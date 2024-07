Verenigde Staten zakken met 592 atleten af naar Parijs voor Olympische Spelen

Met 314 vrouwen en 278 mannen hoopt Team USA voor de vierde keer op een rij de olympische medaillespiegel te domineren. In Tokio waren de VS de grote slokop met 113 medailles, waarvan 39 gouden exemplaren.

Onder meer turnster Simone Biles, basketballer LeBron James, zwemmers Katie Ledecky en Caeleb Dressel, en sprinters Sha'Carri Richardson en Noah Lyles zitten in de selectie. Die laatste twee mikken in Parijs op een eerste olympische titel.

De Amerikanen kunnen rekenen op heel wat ervaring in hun selectie. 250 atleten hebben al minstens één editie van de Spelen op de teller staan.

122 onder hen veroverden al een olympische medaille, 66 onder hen pakten minstens één olympische titel. 23 atleten in de Amerikaanse selectie hebben meerdere olympische titels op hun erelijst staan.

Turnster Hezly Rivera is met haar zestien jaar de jongste atlete in de Amerikaanse selectie, ruiter Steffen Peters is met 59 jaar de oudste. Hij was er al bij op de Spelen van 1996 in Atlanta.