"Het voetbal heeft vandaag gewonnen" - Dat is fussball juicht Spanje toe als finalist en twijfelt aan lot Deschamps

Spanje heeft Frankrijk ontmaskerd - vraag dat maar aan Kylian Mbappé. Deze keer geen Franse stellingenoorlog, wel een Spaanse storm in de halve finales van het EK. In dat is fussball zagen Hannah Eurlings, Frank Boeckx en Ilias El Kostit het voetbal zo voor eens en voor altijd triomferen in Duitsland. En samen vroegen ze zich luidop af: is dit het einde van het tijdperk-Deschamps? Bekijk de analyse hieronder.