Tourmanager Thomas Huyghe maakte goeie keuzes: "Maar ik voel me schuldig tegenover Oliver Naesen"

di 9 juli 2024 09:54

Een rustdag in de Tour de France is meestal ideaal om een voorlopige balans op te maken, ook in Sporza Tourmanager. Hoe heeft Thomas Huyghe het gedaan in de eerste 9 ritten van de Tour? "Er zijn heel veel emoties om mee om te gaan."

Voor de start van de Tour de France had Thomas Huyghe, een van de panelleden van onze podcast Kopman kopzorgen. "Ik heb uiteindelijk een brave en veilige ploeg gekozen in de hoop om te scoren in alle ritten." De moeilijkste keuze moest Thomas maken rond zijn idool. "Een pijnlijk moment. Normaal gezien zit Oliver altijd in mijn ploeg. Het is de eerste keer dat dat niet zo is en ik voel me daar niet goed bij." "Ik voel me schuldig tegenover Oliver Naesen en ik heb mijn ploegnaam moeten veranderen naar Nolivier Naessens, No Oliver." En dat eist dus zijn tol. "Dat zijn heel veel emoties om mee om te gaan, ook omdat hij al 9 punten heeft gepakt."

Ik hoop dat die Jonas Abrahamsen eindelijk moe wordt. Hij mag nu wat rusten. Thomas Huyghe

Of het iets met die moeilijke keuze te maken heeft of niet, Thomas houdt voorlopig zijn collega's van onze podcast Kopman achter zich. "Ik heb een paar gokken gedaan die goed hebben uitgepakt."

Zoals bij de sprinters, waar hij koos voor puntenpakker Arnaud De Lie en ritwinnaar Dylan Groenewegen. "De Lie was een emotionele keuze, want ik ben fan van hem. En bij Groenewegen was het kop of munt met Bennett."

Een andere gok die goed uitpakte is Cristian Rodriguez, de Spanjaard van Arkéa. Die pakte in rit 2 al 60 punten. "Maar ik hoop dat de Rodriguez van de Aldi de komende dagen nog uit zijn schulp kruipt."

Voor de komende dagen heeft Thomas nog een wens: "Ik hoop dat die Jonas Abrahamsen eindelijk moe wordt, want die heb ik niet in mijn ploeg. Ik heb van UNO X Waerenskjold en Kulset gekozen, maar blijkbaar had ik dus Abrahamsen moeten nemen. Hij mag nu wat rusten, want hij heeft al genoeg gedaan voor de ploeg."

Net op tijd met transfer voor Mads Pedersen

Zoals meer dan 28.000 andere deelnemers aan Sporza Tourmanager moest Thomas ook al een transfer opofferen na de opgave van Mads Pedersen. "Ik was net zelf gaan fietsen toen het nieuws werd bekendgemaakt." "Pas een half uur voor de start kwam ik thuis. Mijn vader en mijn broer - met wie ik in een minicompetitie zit - waren er toevallig en waren muisstil. Ze hadden blijkbaar afgesproken om te zwijgen over zijn opgave." Dat had Thomas heel wat punten gekost. "Gelukkig heeft mijn vader het dan toch last minute opgebiecht en was ik nog op tijd om Biniam Girmay in te brengen." En de groene trui in de Tour won meteen die rit.