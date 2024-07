Tourmanager: Jonas Abrahamsen als MVP en Tadej Pogacar als slokop

ma 8 juli 2024 16:28

De eerste rustdag in de Ronde van Frankrijk is ook een eerste moment om de rekening op te maken in de Sporza Tourmanager. Wie staat aan de plus- en de minzijde? Wie zijn voorlopig de winnaars en verliezers?

Lennert Buijs is met De Kontkrabbers de MVP van de Sporza Tourmanager. 2474 punten wist hij al te verzamelen, dat zijn er toch al 72 meer dan nummer 2 Brent Van Campenhout, met de Flieterjbrigadiers. De kans dat ze hun hoge positie te danken hebben aan de MVP bij de renners is groot. Dat is tot nu toe veruit Jonas Abrahamsen. De Noor sprokkelde al een hele week punten dankzij zijn bolletjestrui en werd ook al eens 2e, in de tweede rit. Goed voor 225 punten. En dat allemaal voor slechts 3 miljoen euro.



Hiermee is hij veruit de meest waardevolle renner in het spel, voor de winnaar van de gravelrit, Anthony Turgis (3 miljoen) en groene trui Biniam Girmay (7 miljoen).

MVP (punten per miljoen) 1. Jonas Abrahamsen (Noo) 75,00 punten per miljoen 2. Anthony Turgis (Fra) 54,67 3. Biniam Girmay (Eri) 52,86 4. Frank van den Broek (Ned) 36,67 5. Tadej Pogacar (Svn) 36,36 6. Arnaud De Lie 32,86 7. Remco Evenepoel 30,67 8. Alex Aranburu (Spa) 27,50 9. Kevin Vauquelin (Fra) 27,00 10. Fernando Gaviria (Col) 26,67

Op de lijst van de grootste puntenpakkers vinden we Jonas Abrahamsen opnieuw terug, maar dan pas op de 5e plaats. Koploper is Tadej Pogacar, die al pronkt met een 1e, 2e en 4e plaats en bovendien 7 van de 9 dagen in het geel heeft gereden. Hiermee scoort Pogacar net iets meer punten dan Biniam Girmay, die als enige twee ritten wist te winnen tot nu toe. Remco Evenepoel staat dankzij zijn punten voor de witte trui en zijn tijdritzege, Arnaud De Lie is dankzij zijn regelmaat een enigszins verrassende nummer 4.

top 10 puntenpakkers 1. Tadej Pogacar (Svn) 400 2. Biniam Girmay (Eri) 370 3. Remco Evenepoel 276 4. Arnaud De Lie 230 5. Jonas Abrahamsen (Noo) 225 6. Anthony Turgis (Fra) 164 7. Dylan Groenewegen (Ned) 160 8. Jasper Philipsen 160 9. Fernando Gaviria (Col) 160 10. Kevin Vauquelin (Fra) 135

Zelden was een transfer zo'n no-brainer als deze: uitgerekend op de dag dat Mads Pedersen (8 miljoen) uit de Tour stapte, won Biniam Girmay (7 miljoen) zijn tweede rit. Wie nog net op tijd was om te wisselen, was de koning te rijk, de anderen deden dat wellicht met een dagje vertraging.



Ook de andere truiendragers zijn populair, met Jonas Abrahamsen (bollen) en Remco Evenepoel (wit) op 2 en 3 van de meest gespeelde in-transfers.



Kinderen van de rekening luisterden onder meer naar de namen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Ook het vertrouwen in luitenanten Adam Yates en Matteo Jorgenson is al sterk getaand.