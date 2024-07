Primoz Roglic zal olympische titel tijdrijden niet verlengen

Primoz Roglic (34) zal op de Olympische Spelen in Parijs niet in actie komen. De Sloveen zal zijn olympische titel in het tijdrijden dus niet kunnen verdedigen.

In Tokio veroverde Primoz Roglic nog goud in de olympische tijdrit voor Tom Dumoulin en Rohan Dennis. Dit jaar staat hij zelfs niet aan de start.



De Sloveense wielerbond verkoos 3 anderen om Tadej Pogacar te ondersteunen in zijn jacht op olympisch goud.



In de wegrit zullen Luka Mezgec, Matej Mohoric en Jan Tratnik Pogacar aan de overwinning moeten helpen. Tratnik zal ook de tijdrit voor zijn rekening nemen.



Een te duchten concurrent minder dus voor Remco Evenepoel en Wout van Aert. Al kan Tratnik ook soms verbazend sterk uit de hoek komen.