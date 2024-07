Sterke Filippo Ganna wint Oostenrijkse koninginnenrit, die overschaduwd is door dood André Drege

za 6 juli 2024 15:25

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) heeft in Oostenrijk een knappe zege geboekt. De Italiaan bleef gedurende een pittige Alpenrit geduldig in het peloton zitten, om het uiteindelijk bergop af te maken met een dominante sprint. De zege bleek achteraf bijzaak, toen het nieuws bekend raakte dat de jonge Noor André Drege het leven had gelaten tijdens de etappe.

Vreugde en verdriet lagen zaterdag dicht bij elkaar in de Ronde van Oostenrijk. Even nadat Filippo Ganna de koninginnenrit verrassend naar zijn hand had gezet, sijpelde het tragische nieuws binnen dat André Drege overleden was. De Noor van Team Coop-Repsol zat in de ontsnapping van de dag en was ten val gekomen in de afdaling van de Grossglockner. Hij zou uiteindelijk aan zijn verwondingen bezwijken. (lees verder onder link)

Tijdens de rit waren er nog geen details bekend over de zware crash van Drege, waardoor de toppers onwetend het beste van henzelf gaven.

Onderweg moest er heel wat geklommen worden met onder meer de Fuscher Törl en de bekende Grossglockner. Het was in een dalend stuk van die laatste klim van Drege ten val kwam.

Op de slotklim leken de rasklimmers in het voordeel, maar het was finaal Filippo Ganna die favorieten als Diego Ulissi en Felix Großschartner een loer draaide.

Ganna leek in de laatste honderden meters nog eens flink aan de boom te schudden, eventueel voor ploegmaats Magnus Sheffield of Brandon Rivera, maar de versnelling van de Italiaan was genoeg om iedereen te versmachten.

In het algemene klassement blijft Ulissi aan de leiding. Of de pittige slotrit van zondag zal doorgaan, is door het tragische nieuws van Drege nog niet duidelijk.

Ganna: "Dacht dat ik veel te zwaar was voor deze rit"

"Het koersverloop draaide eigenlijk in mijn voordeel uit", aldus Ganna, die op dat moment nog niet op de hoogte was van de zware crash van Drege. "Ik dacht dat ik veel te zwaar was voor deze etappe maar op het einde zat ik er

nog mooi bij en ging ik mijn kans. Met succes." "Ikzelf was naar deze Ronde van Oostenrijk afgezakt om de proloog te winnen, maar nu boek ik winst in de koninginnenrit. Dat is wat verrassend, maar daar maal ik zeker niet om."

uitslag vierde rit Ronde van Oostenrijk 1. Filippo Ganna (Ita) 151,7 km in 3u45'04" 2. Diego Ulissi (Ita)

z.t. 3. Brandon Rivera (Col) 2" 4. Felix Engelhardt (Dui) z.t. 5. Magnus Sheffield (VS) z.t. 7. Xandro Meurisse z.t.