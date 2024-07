Jasper Philipsen na nieuwe 2e plaats: "Het valt nu gewoon een beetje de verkeerde kant op"

za 6 juli 2024 18:15

Vorig jaar veranderde alles wat Jasper Philipsen aanraakte in goud, dit jaar is het vooral zilver. Philipsen werd in Colombey-les-Deux-Eglises weer tweede. "Ik denk niet dat ik veel minder ben", reageert de sprinter. Ploegbaas Christoph Roodhooft: "We zitten er samen in en we komen er samen uit."

Jasper Philipsen reed een loepzuivere sprint, maar werd vandaag op zijn waarde geklopt. Een terechte sprintnederlaag of niet, een nieuwe tweede plaats smaakt uiteraard zuur. "Het gaat wel", reageerde hij na een douche. "Het valt nu gewoon een beetje de verkeerde kant op terwijl het vorig jaar de juiste kant opging. Daar moeten we mee leven." "Ik had niet gedacht dat ik nog zo kort zou eindigen. Ik voelde me niet zo geweldig tijdens de rit, want het was best lastig. En deze aankomst ligt me ook niet 100 procent. Als je zo dichtbij eindigt, hoop je wel te winnen." Philipsen eindigde al 3 keer tweede, al werd zijn resultaat donderdag natuurlijk geschrapt. "Ik denk niet dat ik veel minder ben. Anders word je niet 3 keer tweede." "Ik zit wel op niveau, maar het moet gewoon eens draaien. Als we vertrokken zijn, dan zullen de zeges wel volgen." "Of er een gebrek aan vertrouwen is? Dat komt als we zeges pakken. Het scheelt allemaal niet veel. Eergisteren was nipt, vandaag ook. Voor hetzelfde geld lukt het wel." Philipsen geeft het groen ook nog niet op. "Er komen nog kansen en er zijn nog veel punten te verdienen. Girmay rijdt heel goed, maar er kan altijd iets gebeuren."

Niet in de vuilnisbak

Wordt het geduld van ploegleider Christoph Roodhooft op de proef gesteld? "We hebben in het verleden al dikwijls veel langer dan een week moeten wachten op iets goeds", reageert hij. "Jasper wordt weer tweede, maar op zich vind ik het niet zo slecht. Er zijn veel dingen gebeurd en het is niet allemaal plezant geweest, maar we kunnen niet zeggen dat we alles nu in de vuilnisbak moeten gooien." "Je hebt periodes waarbij je aan de verkeerde kant van de lijn staat. Of Jasper minder goed is? Dat vind ik niet echt." "Als je in een mindere periode zit, dan zit je mentaal in een iets minder goeie flow. Als het over 40 à 50 centimeter gaat, dan is het vaak een mentale kwestie." Moet er dan gebabbeld worden? "Neen, neen. We zitten er samen in en we komen er samen uit. Op een bepaald moment zullen we wel weer winnen."