Caitlin Clark schrijft opnieuw basketbalgeschiedenis met eerste triple double als rookie in de WNBA

Caitlin Clark heeft haar status als basketbalfenomeen nog wat extra in de verf gezet. De sterspeelster van de Indiana Fever lukte zaterdag tegen New York Liberty als eerste rookie ooit in de WNBA een triple double. De 22-jarige guard hielp met 19 punten, 13 assists en 12 rebounds Indiana aan een 83-78-zege.

En of Caitlin Clark een impact heeft in haar eerste seizoen in de WNBA. De recordschutter aller tijden uit het Amerikaanse collegebasketbal deed de media-aandacht en de kijkcijfers voor de WNBA naar ongekende hoogten stijgen.

Ook op het veld presteert Clark uitstekend. Zaterdag pakte ze tegen New York Liberty opnieuw uit met een stukje basketbalgeschiedenis. Clark was goed voor 19 punten, 13 assists en 12 rebounds. Daarmee is ze de eerste rookie ooit in de WNBA die goed is voor een triple double.

"Ik ben er trots op dat ik op verschillende manieren kan bijdragen aan dit team", reageerde Clark op haar knalprestatie.

"We kunnen echt gevaarlijk zijn als ik een rebound kan plukken en in transitie een ploeggenote kan bedienen. Het feit dat ik 13 assists had, betekent vooral dat het team 13 keer uit die passes kon scoren. En dat is hun verdienste."

Met negen zeges uit 22 wedstrijden staat Indiana Fever achtste in de WNBA. De Washington Mystics van Julie Vanloo staan elfde en op een na laatste.