VIDEO - Tim Wellens paradeert een eerste keer in zijn driekleur als Belgisch kampioen tijdrijden

Tim Wellens heeft vandaag voor het eerst zijn Belgische kampioenentrui uit zijn kleerkast mogen nemen. Wellens werd vlak voor de Grand Départ Belgisch kampioen tijdrijden en kreeg van zijn team UAE - een beetje tegen de verwachtingen in - een klassieke driekleur.

Een knalprestatie leverde Tim Wellens niet. Hij eindigde op ruim 2 minuten van Stefan Bissegger, die op dat moment de snelste tijd had.

"Ik ben zeer trots op deze mooie trui", reageerde hij. "Ze hebben er een mooie trui van gemaakt en ik ben er heel tevreden mee."

"Vandaag hoefde ik absoluut niet voluit te gaan. De komende dagen zijn zeer belangrijk voor ons."

Hoe is het met kopman Tadej Pogacar en de ploeg? "De sfeer is goed, alles gaat naar wens. Tadej is zelf zeer ontspannen en ziet er goed uit."