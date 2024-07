Anderlecht laat zich inspireren door Horta en Van de Velde met art nouveau-shirts: "Een ode aan Brussel"

Voor het ontwerp van zijn nieuwe shirts heeft Anderlecht de inspiratie opnieuw in eigen stad gaan zoeken. In de tenues voor seizoen 2024-2025 - klassiek paars-wit gekleurd - zitten verwijzingen naar de art nouveau, de kunststroming die eind 19e eeuw vanuit Brussel de wereld veroverde.

Wie art nouveau zegt, zegt Brussel. De kunststroming met de natuur als inspiratiebron maakte eind 19e eeuw vanuit heimat Brussel een opmars over het Europese continent.

Architecten als Victor Horta en Henri Van de Velde gaven de Belgische hoofdstad een kleuriger aangezicht en werden iconen in de Belgische kunst- en architectuurgeschiedenis.

Dat Brussels erfgoed heeft Anderlecht nu ook verwerkt in zijn nieuwe voetbaltenues voor het seizoen 2024-2025. Op het klassieke paarse thuisshirt zitten de typische organische patronen verwerkt op de mouwen.

"Van centrum Brussel tot in Kuregem, de art nouveau zou meer dan 130 jaar later nog steeds de esthetiek van Brussel belichamen en de stad wereldwijd op de kaart zetten. Art nouveau was een streven naar vrijheid en creativiteit, een ode aan de schoonheid. Brussel in een notendop", schrijft de club op haar website.

Het uitshirt is klassiek wit, het trainingsshirt kleurt opvallend blauwgroen. Anderlecht zal komende zondag voor het eerst in de nieuwe shirts aantreden, in de oefenwedstrijd tegen het Portugese Braga.