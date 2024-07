Nu ook officieel: Dries Mertens (37) doet er bij Galatasaray nog een jaartje bij

Het zat al even in de pijplijn, maar de contractverlenging van Dries Mertens bij Galatasaray is nu ook officieel. De Turkse topclub maakte woensdagavond bekend dat de 37-jarige oud-Rode Duivel bijtekent met één seizoen.

Stoppen of doorgaan? Die vraag hield Dries Mertens het voorbije seizoen bezig. De voormalige Rode Duivel twijfelde na een middelmatig eerste jaar bij Galatasaray aan zijn toekomst als voetballer, maar die twijfels speelde hij zelf van tafel.



Het voorbije seizoen ontpopte hij tot Europese assistenkoning met 19 beslissende passes. Hij scoorde ook 12 keer voor Galatasaray en won voor het tweede jaar op een rij de Turkse landstitel. In twee seizoenen in Istanboel zit Mertens aan 19 goals en 23 assists in 84 wedstrijden.

Bij 'Gala' krijgt Mertens komend seizoen het gezelschap van landgenoot Michy Batshuayi. De spits maakte maandag de gevoelige overstap van aartsrivaal Fenerbahçe.

Galatasaray maakte, zoals het in Turkije de gewoonte is, het salaris van Mertens bekend. Hij zal komend seizoen een nettoloon van 2,9 miljoen euro opstrijken.

Mertens speelt sinds de zomer van 2022 voor Galatasaray. Voor zijn periode bij Galatasaray maakte Mertens grote sier bij Utrecht en PSV in Nederland en vooral bij het Italiaanse Napoli. Bij de Napolitanen ontpopte hij zich met 148 doelpunten in 397 wedstrijden tot clubtopschutter aller tijden.

Mertens is ook 109-voudig Rode Duivel, maar werd onder bondscoach Domenico Tedesco niet meer opgeroepen. Hij speelde zijn laatste wedstrijden als international op het WK in Qatar in 2022. Voordien was hij er telkens bij op de WK's van 2014 en 2018 en de EK's van 2016 en 2021.