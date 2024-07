Dylan Groenewegen viert in type sprint waar hij van houdt: "Wat een gevoel, en dat in deze trui"

Geen Belgische ritzege op dag 6 in de Tour, wel een eerste Nederlandse. Dylan Groenewegen was Jasper Philipsen net te snel af in Dijon. Exact 2 jaar na zijn laatste sprintzege in de Ronde van Frankrijk kan de Nederlandse kampioen weer vieren. "Een duel aan beide kanten van de weg, ik hou van dit soort sprints."

Andermaal een bewogen sprint in de Tour, deze keer eentje die naar Dylan Groenewegen ging.

"Dit is een geweldig gevoel, en dat in mijn kampioenentrui. Op voorhand zou ik zeggen dat dat een prachtige foto zou opleveren, maar het was zo nipt dat ik niet kon vieren op de finish", zei Groenewegen in een eerste reactie.

"Het team heeft al zo hard gewerkt en gisteren was ik teleurgesteld in mezelf. Vandaag deden ze het weer perfect en bleven we kalm in de laatste kilometers. Wat er precies gebeurde, weet ik niet. Maar ik ben eerst."

Zij aan zij aan de beide kanten van de weg werd het een Belgisch-Nederlands duel met Jasper Philipsen. "Ik hou van dat soort sprints", bekende Groenewegen.

"Of ik twijfelde aan mezelf? Op dag 1 zat ik ingesloten, dat hoort bij sprinten. Gisteren was ik wel teleurgesteld omdat ik niet eens kon sprinten."

"Deze overwinning in de eerste week betekent heel veel voor mij. Hopelijk kan ik er nog wat bijdoen in dit hele sterke sprintersveld", besloot hij.