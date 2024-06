Superieure Max Verstappen pakt de poleposition in Oostenrijk

Wereldkampioen Max Verstappen (Red Bull) begint morgen op de poleposition in de Grote Prijs van Oostenrijk. De Nederlander was liefst vier tienden sneller dan eerste achtervolger Lando Norris (McLaren).

De derde startpositie in Spielberg is morgen om 15 uur voor George Russell van Mercedes. Carlos Sainz (Ferrari) en Lewis Hamilton (Mercedes) vervolledigen de top 5.

De Nederlander verkeert al heel het weekend in topvorm. Eerder vandaag won hij ook al de sprintrace. En ook in de eerste training, op vrijdag, noteerde hij de beste tijd.

Max Verstappen maakte indruk in Oostenrijk. De leider in de WK-stand had een marge van 0,404 seconde op Norris. Hij pakt zo zijn 40ste pole, en ook zijn eerste sinds Imola.

"De kwalificatie ging erg goed", reageerde Verstappen achteraf.

"We wilden de auto een beetje aanpassen na wat we deze ochtend geleerd hadden, en dat werkte goed. De auto voelde een stuk beter, ik kon elke bocht aanvallen."

"Het is een tijd geleden dat we op pole stonden. Het is een goed gevoel om er terug te staan morgen. Het team heeft hard gewerkt en dus is dit een mooi statement. Morgen kunnen we het hopelijk ook in de race laten zien."