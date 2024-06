Alpine bindt Pierre Gasly langer aan zich, Stroll verlengt bij Aston Martin

"Ik ben hier nu meer dan 18 maanden en het is altijd het plan geweest om een langetermijnproject met het team op te bouwen. Hoewel het op de baan tot nu toe een uitdagend seizoen is geweest, blijf ik trouw aan het project en ga ik nergens heen", klinkt het vastberaden bij Gasly.

De 28-jarige Gasly is bezig aan het tweede seizoen bij Alpine, het voormalige Renault-team. Vorig seizoen haalde hij een podiumplek en werd hij elfde in de WK-eindstand. Dit seizoen staat hij na tien races voorlopig pas vijftiende en eindigde hij nog niet hoger dan de negende plaats.

Ook uit het kamp van Aston Martin kwam er contract nieuws. Daar heeft de 25-jarige Canadees Lance Stroll bijgetekend tot 2026. Zo blijft Stroll, die een Belgische moeder heeft, nog langer aan de zijde van oude rot Fernando Alonso.

"Ik ben erg blij dat ik heb bijgetekend tot 2026. Het is ongelooflijk om te zien hoe ver we de afgelopen vijf jaar zijn gekomen. We zijn als team zo gegroeid en er is nog steeds veel om naar uit te kijken," aldus Stroll.

Stroll maakte zijn F1-debuut bij Williams in 2017 en bracht er twee seizoenen door voordat hij overstapte naar Racing Point, dat in 2021 Aston Martin werd nadat het team werd gekocht door een consortium van zijn vader Lawrence Stroll. Hij pakte de pole tijdens de GP van Turkije in 2020.