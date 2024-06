Esteban Ocon verlaat Alpine na dit seizoen: "Ik maak binnenkort nieuwe plannen bekend"

Zoek volgend jaar niet meer naar Esteban Ocon in een bolide van BWT Alpine. De Franse renstal liet vandaag weten dat het contract van de 27-jarige Ocon niet wordt verlengd. Met Alpine boekte hij zijn eerste en enige zege in de Formule 1, maar recent kreeg de Fransman heel wat kritiek.

Het zijn niet de beste weken voor Esteban Ocon.

Na een roekeloze inhaalbeweging bij ploegmakker Pierre Gasly tijdens de GP van Monaco kreeg de Fransman het al zwaar te verduren, nu volgt ook het nieuws dat hij volgend jaar geen zitje meer krijgt bij Alpine.

Dat maakte zijn team vandaag bekend in een persbericht. Ocon won in zijn vijf jaar bij Alpine één race (de GP van Hongarije in 2021) en verzamelde twee podiumplaatsen (2e in de GP van Bahrain in 2020 en 3e in de GP van Monaco in 2023).

"Het is een belangrijke periode in mijn leven geweest om bij dit team in de Formule 1 te racen", reageerde Ocon. "Mijn professionele carrière begon hier toen ik nog een tiener was."

"We hebben samen geweldige, maar ook moeilijke momenten beleefd. Ik ben iedereen zeer dankbaar voor de memorabele tijden hier. Ik maak mijn toekomstplannen zeer binnenkort bekend, maar intussen blijft mijn volledige focus op de prestaties voor de rest van het seizoen."

Ook teambaas Bruno Famin ziet geen probleem voor het vervolg van het seizoen. "Er zijn nog 16 races en daarin hebben we een duidelijk doel: onvermoeibaar blijven werken als team om de beste resultaten neer te zetten."

Verder gaf Alpine nog mee dat het snel zal aankondigen wie volgend jaar in de twee wagens zal zitten. Ook Gasly heeft een aflopend contract.