Ploegleider Tom Steels: "Remco Evenepoel blinkt in zijn vel, maar de eerste week wordt spannend"

Remco Evenepoel kan tijdens zijn eerste kennismaking met de Tour de France rekenen op de expertise van Tom Steels (52) in de volgwagen. De ploegleider van Soudal-Quick Step geeft toe dat er "gezonde nervositeit" is.

Een Tour de France met duidelijke klassementsambities: het is geen vaste prik bij Soudal - Quick Step. "Bij ons is er dus ook wel wat nervositeit", bekent ploegleider Tom Steels.

"Die is er sowieso voor de Tour. Er zullen onverwachte en verwachte zaken gebeuren. Er is dus gezonde nervositeit. We moeten 21 ritten op scherp staan. Er is geen pauze."

"De eerste rit is meteen lastig, de tweede dag is heel technisch. En bij de vierde rit gaan we al over de Galibier. Het stopt niet."

Zullen we dan al een eerste schifting krijgen? "Na de eerste week zal je al zien hoe de kaarten liggen."

"Voor de rest moet je fysiek paraat blijven, maar in de eerste week zie je wie scherp staat, wie in conditie is en wie goed herstelt. En dan zit het venijn deze keer echt wel in de staart met die loodzware laatste dagen."