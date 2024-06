Oude verkrachtingszaak van olympische beachvolleyballer zorgt voor internationale ophef

In verschillende buitenlandse media is verontwaardiging ontstaan omdat Nederland een beachvolleyballer naar de Olympische Spelen stuurt die ooit een gevangenisstraf uitzat voor verkrachting van een minderjarige.



Steven van de Velde was een 19-jarige talentvolle beachvolleyballer toen hij via Facebook contact maakte met een Engels meisje van 12 jaar.



Na wat berichtjes besliste hij om vanuit Amsterdam naar Milton Keynes te reizen om daar seks te hebben met het meisje, waarvan hij wist dat ze minderjarig was.



De autoriteiten kwamen hierop uit toen het meisje kort erna naar de abortuskliniek ging, omdat Van de Velde geen voorbehoedsmiddelen had gebruikt. Ze liep door de verkrachting een trauma op en deed zelfs een poging tot zelfdoding door een overdosis.



In de rechtbank werd Van de Velde veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar, maar Nederland liet hem al na 1 jaar vrij.



Van de Velde pikte het beachvolleybal opnieuw op en kon zich nu, 10 jaar na de feiten, voor het eerst plaatsen voor de Olympische Spelen, samen met zijn landgenoot Matthew Immers.