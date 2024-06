Onfortuinlijke Hongaar Varga 2 dagen na operatie ontslagen uit ziekenhuis

Toch één Hongaar die al opgelucht is.



Terwijl zijn land nog vol in spanning zit in het vagevuur van de beste derdes, is Barnabas Varga terug thuis. De spits kwam zwaar in botsing met de Schotse doelman in de afsluitende groepswedstrijd en hield er meerdere breuken in het gezicht aan over.



Varga werd maandag geopereerd en is ondertussen ontslagen uit het ziekenhuis. Gisteren had hij nog bezoek gehad van de Hongaarse coach en een ploeggenoot.