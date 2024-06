Wordt openingsrit Tour de France aangepast? Zware overstromingen zorgen voor ravage op Italiaanse wegen

Zaterdag opent de Tour de France met een etappe tussen Firenze en Rimini.

Maar die regio werd de afgelopen dagen geteisterd door hevige regenval. Op sommige plekken tot meer dan 100 millimeter.

Ook de Tour-wegen bleven niet gespaard. De weg tussen kilometerpaal 63 en 73 van de zaterdagetappe staat deels blank en ligt tjokvol brokstukken.

Werk aan de winkel dus voor de wegenwerkers.



Of de verkeersinfrastructuur te zwaar is aangetast om de renners over te sturen, is niet duidelijk.



Vandaag en morgen zou er nog wat neerslag vallen. Tegen het weekend zou de zon in volle glorie schijnen bij temperaturen van 30°C.