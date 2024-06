Van Pep Guardiola tot Jan Vertonghen: vijf redenen waarom België Europees kampioen wordt volgens Dat is fussball

di 25 juni 2024 01:10

België wordt Europees kampioen. Dat is de conclusie die getrokken werd in Dat is fussball. Colin Coosemans, Mandela Keita en Arno The Kid verzonnen maar liefst vijf redenen waarom de beker naar België komt. Jan Vertonghen en Pep Guardiola komen aan bod, en zelfs Johan Bakayoko zal mogelijks twerken.

1) Jan Vertonghen

De eerste reden is heel eenvoudig. Jan Vertonghen is als ouderdomsdeken een drijvende kracht achter deze Belgische ploeg. Colin Coosemans kent hem goed van in de kleedkamer bij Anderlecht: "Hij is terug fit en heeft een fantastische prestatie neergezet zondag. Hij is de rots in de branding." Wat draagt hij dan exact bij? "Jan is een heel warme man, met een goed gevoel voor humor. Altijd en overal zet hij het belang van de groep voorop, dat is bij Anderlecht ook zo. Hij organiseert teambuildings en brengt teamgenoten samen. Daarbovenop is het ook een fantastische verdediger."

2) Team Spirit

Het is al vaak aangehaald, maar de sfeer bij deze groep Duivels is opperbest. Mandela Keita maakte afgelopen jaar nog deel uit van het team en kan dus getuigen: "Iedereen klikt in de groep, je hebt niemand die alleen is. Van Vermeeren tot De Bruyne, iedereen helpt elkaar. Iedereen lacht met elkaar, maar je kan ook zeggen als iets minder is."

3) De hand van Pep Guardiola

Een Spaanse coach die België een groot toernooi laat winnen, zelfs na het ontslag van Roberto Martinez kan het nog. Coosemans legt uit waarom: "We hebben op links de connectie tussen Doku en De Bruyne. Zij voelen elkaar heel goed aan, ze zorgen voor veel gevaar en teren op automatismen. Dat tilt de ploeg naar een hoger niveau." "De Bruyne is heel positief. Dat was ook zo toen ik hem voor het eerst zag, ik bewonder hem echt als speler en nu ook als mens", gooit Keita nog met lof naar de kapitein.

4) Beste celebrations

De vierde reden is er eentje bezorgd door Arno The Kid.



Hij ziet geen land dat doelpunten beter viert dan België: "Je hebt de masterclass van De Bruyne en Lukaku. Dan nog de griddy van Doku. Het charisma en de nonchalance van die vieringen vind ik deel van voetbal."

Ik ga tegen Johan Bakayoko zeggen dat hij moet twerken wanneer hij tweemaal scoort. Mandela Keita

"Er mist wel 1 ding, iemand moet twerken. Stel je dat voor", vindt Arno. Waarop Keita met de oplossing komt: "Ik ga Johan Bakayoko daarvan overtuigen. Ik ga hem zeggen dat hij het moet doen als hij twee keer scoort." "Ik zou er emotioneel van worden", aldus Arno.

5) De underdog-positie