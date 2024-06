Gerben Thijssen zet 3 ploegmakkers in zijn Tourmanager en laat Vingegaard links liggen

Zelf maakt hij dit weekend zijn Tourdebuut, maar Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) maakte voor ons nog even tijd om zijn team in de Sporza Tourmanager in elkaar te knutselen. Opvallend: titelverdediger Jonas Vingegaard ontbreekt in zijn selectie.

Gerben Thijssen wil zich in zijn eerste Tour enkele keren meten met de beste sprinters ter wereld.

Maar toch selecteert hij zichzelf niet in de Sporza Tourmanager. Omdat dat ongeluk brengt? Of omdat 6 miljoen euro een te grote investering is?



De Belgische sprinter kiest wel voor goedkopere alternatieven binnen zijn team met Kobe Goossens (€3M), Hugo Page (€3M) en Georg Zimmermann (€3M).

Van de grote kanonnen is Jonas Vingegaard de grote afwezige in de ploeg van Thijssen, die meer gelooft in schaduwkopman Matteo Jorgenson (€8M).

De andere klassementstoppers in zijn Tourmanager zijn Tadej Pogacar (€11M), Primoz Roglic (€9M) en Tour-debutant Remco Evenepoel (€9M).