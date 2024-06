Startlijst Tour de France: ontdek hier alle selecties

Cras is kopman van TotalEnergies

Geen sprinter bij TotalEnergies. Daar is Steff Cras het speerpunt voor het klassement.



Onze landgenoot kwam 2,5 maanden geleden zwaar ten val in de Ronde van het Baskenland, brak een rib en 8 dwarsuitsteeksels en liep een klaplong op. Maar na een geslaagde comeback in de Ronde van Slovenië is Cras op tijd klaar voor de Tour.



"Ik zal mijn best doen om in de eerste etappes geen extra tijd te verliezen op de klassementsmannen", zegt onze landgenoot. "Een deel van de Tour-ploeg ondersteunt mij, een ander deel mag zich in de ontsnappingen smijten."



Cras krijgt in de Tour het gezelschap van 7 Fransen: Mathieu Burgaudeau, Sandy Dujardin, Thomas Gachignard, Fabien Grellier, Jordan Jegat, Anthony Turgis en Mattéo Vercher.