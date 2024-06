Startlijst Tour de France: Laurenz Rex en Gerben Thijssen maken Tour-debuut, Capiot in sprinttrein Démare

DSM-Firmenich-PostNL mikt op ritzeges

Na zijn teleurstellende Giro mag Fabio Jakobsen in de Tour zijn nieuwe werkgever proberen op te vrolijken met ritwinst in de Tour.



De Nederlandse sprintbom krijgt een treintje mee dat bestaat uit Tour-debutant Bram Welten, Nils Eekhoff en John Degenkolb.



In de bergritten en de heuveletappes gaat DSM-Firmenich-PostNL op schattenjacht met Romain Bardet, Warren Barguil, Oscar Onley en Frank van den Broek.



"We mikken met deze ploeg op ritzeges, zowel in de massasprints als in de bergritten en overgangsritten", zegt teamcoach Matt Winston. "We hebben een plan waar en wanneer we onze energie willen gebruiken om onze kansen te maximaliseren.