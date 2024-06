Noah Lyles zet olympische favorietenrol op 100 meter kracht bij (en droomt van 4 keer goud)

Noah Lyles heeft nog een olympische rekening openstaan. Drie jaar geleden wist de Amerikaan zich niet te kwalificeren voor de 100 meter op de Spelen in Tokio. Hij pakte wel brons op de 200 meter.

"Die teleurstellingen drijven me nog steeds. Als ik die bronzen medaille in Tokio niet had gehaald, zou het vuur niet zijn blijven branden in mij", zei Lyles.

En dat toonde de wereldkampioen in de finale van de 100 meter op de olympische trials. Ondanks een trage start won Lyles de sprint in 9"83, een evenaring van zijn persoonlijk record.

Hij klopte 200 meter-specialist Kenny Bednarek (9"87) en olympisch vicekampioen Fred Kerley (9"88), die allebei ook een olympisch ticket bemachtigden. Christian Coleman, de wereldkampioen van 2019, greep er met een 4e plek net naast.