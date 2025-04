Ian Stannard heeft met ex-Jumbo-renner (!) Neilson Powless een opvolger: "In geen miljoen jaar gedacht dat ik de sprint kon winnen"

kalender wo 2 april 2025 16:53

Na Ian Stannard in de Omloop van 2015 is er nu Neilson Powless in Dwars door Vlaanderen 2025. De 28-jarige Amerikaan vloerde in zijn eentje liefst 3 renners van Visma-Lease a Bike. "Ik ben trots op hoe ik gereden heb", reageerde hij vol ongeloof.

Neilson Powless is zeker geen kleine winnaar. In 2021 won hij al de Clasica San Sebastian, maar de Amerikaan werd de voorbije jaren te vaak afgeremd door pech en blessures. In Waregem boekte hij naar eigen zeggen "de mooiste zege van zijn carrière". "Ik kan het echt niet geloven", stamelde hij na de gekke ontknoping. "Ik voelde me heel sterk, maar ik dacht niet dat ik een kans maakte in deze groep. Ik dacht dat ik voor de 2e plaats aan het koersen was." "Ik ben zo gelukkig. Ik moet mijn team en mijn familie bedanken voor de steun, want dit voorjaar is nog niet te best geweest voor mij. Maar ik sta er weer en dat maakt me zo gelukkig."

Ik kwam met snelheid uit de laatste bocht en ik had wat meer snelheid dan Wout bij mijn aanzet. Ik kon die snelheid aanhouden in de laatste rechte lijn. Ik begon meteen en dan moest ik bidden. Neilson Powless

Powless zat gevangen tussen 3 bijen. "Ik wist dat Wout de snelste was en dat zij op hem zouden gokken. In geen miljoen jaar dacht ik dat ik hem zou kunnen kloppen in de sprint." Dat gebeurde toch. "Ik kwam met snelheid uit de laatste bocht en ik had wat meer snelheid dan Wout bij mijn aanzet. Ik kon die snelheid aanhouden in de laatste rechte lijn. Ik begon meteen en dan moest ik bidden." De gebeden werden verhoord. Misschien omdat Powless, in 2018 en 2019 onder contract bij LottoNL-Jumbo en Jumbo-Visma, zijn deel van het werk had opgeknapt? "Het was een innerlijke strijd. Zelfs mijn ploegleider wist het niet altijd even goud en veranderde geregeld van gedachten." "Er zaten ploegmaats achter ons tot dat groepje wegreed. Maar ik wilde niet sprinten met een grotere groep." "Het voelde niet alsof het me te veel krachten zou kosten door mee te werken. Anders zouden ze me aangevallen hebben en zou ik gelost worden. Ik ben trots op hoe ik gereden heb."